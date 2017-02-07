Райкин объяснил свою цитату о «некрофильском государстве»

Артист рассказал, что этот спектакль он играет уже 15 лет



Народный артист России Константин Райкин объяснил свои слова о «некрофильском государстве», которые наделали столько шума в СМИ. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Райкина, эту фразу выдернули из спектакля, который на сцене играют уже 15 лет. Артист отметил, что фраза должна была отвести зрителя к строчке из драмы Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов»: «Они любить умеют только мертвых…».

Напомним, ранее СМИ растиражировали выступление Константина Райкина, на котором он сказал: «У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых».