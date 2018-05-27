Раритеты трех музеев представили на выставке в Барнауле



Фото Евгений НАЛИМОВ



В Алтайском государственном краеведческом музее (АГКМ) открылась знаковая выставка «200 без 5», посвященная его 195-летию. Это мероприятие заключало «два в одном»: ведь экспозиция разместилась в новом здании, которым «прирос» музей (его прежде занимал НПЦ «Наследие»).

Название выставки тоже имеет «второе дно»: в честь 195-летия музея представлено 195 экспонатов. Причем «возраст» некоторых из них насчитывает немало столетий. Так, в витражах можно увидеть экспонаты из первых коллекций учреждения. Среди них — ювелирные камни, поступившие в музей от минералогического магазина Горного института Санкт-Петербурга в 1858-ом. В центре одного из залов разместили один из главных экспонатов, макет Змеиногорского рудника, изготовленный в 1827 году.

Не только раритеты АГКМ находятся в экспозиции, но и уникальные предметы еще двух музеев – ГМИЛИКА И ГХМАК. И это легко объяснимо.

Заместитель директора по научной работе Оксана Мамонтова рассказала о решении сотрудников показать музей таким, каким он был сто лет назад.

— Но это невозможно сделать без художественной коллекции, которая хранится теперь в ГХМАК. И без той, что находится сейчас в ГМИЛИКА. Мы благодарны нашим коллегам за то, что они согласились принять участие в совместной выставке, — сказала она. – Мы старались отобрать из наших коллекций наиболее интересное, то, что могло бы восхитить посетителей.

На базе коллекции старейшего музея края в 1989 году был образован Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. На выставке представлен сформированный еще в стенах краеведческого музея комплекс фотографий и личных вещей Заслуженной артистки РСФСР Екатерины Савиновой.

Две тысячи двести семь произведений изобразительного искусства (!) поступило в период становления Государственного художественного музея края из АГКМ. Потому гости смогут увидеть на выставке творения Г.Гуркина, Н. Шулпинова, С. Надольского, П.Кончаловского, Ю. Пименова и других.

Выставка на новой площадке АГКМ (ул. Ползунова, 39) будет работать до 31 октября.

Справка

Среди музеев Сибири Алтайский государственный краеведческий музей является одним из старейших. Он был основан в 1823 году по инициативе начальника округа Колывано-Воскресенских заводов и томского гражданского губернатора П.К. Фролова и при непосредственном участии врача и исследователя Алтая Ф.В. Геблера.

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Светлана

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