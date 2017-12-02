Расположение мебели в спальне: как разместить прикроватную тумбу?

Именно спальня считается тем местом, где человек может спокойно отдохнуть. Здесь он чувствует себя умиротворенно и защищенно. Мебель для спальни должна быть комфортной. А при выборе предметов для интерьера важно присмотреться к различным характеристикам.

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Расстановка мебели

Выбирать мебель в спальню нужно из качественных материалов. Именно такие изделия предлагает компания «Пинскдрев» в Краснодаре. Белорусский производитель предлагает товары высокого качества, чтобы сделать жизнь клиентов комфортной. В магазине мебель, которая будет удачным решением.

Сначала необходимо решить, какую мебель хочется видеть в спальне. Это может быть комод, кровать, туалетный столик, тумба прикроватная. Производить расстановку можно по намеченному плану. Для этого стоит нарисовать спальную комнату, отметив дверь, окно. Балкон. Обязательно наносят разметку розеток и выключателей. Такой способ позволит с помощью карандаша и ластика «передвигать» мебель в нужное место. Эскизом можно сделать несколько, чтобы выбрать идеальный вариант.

В комнате должна присутствовать кровать. Остальную мебель нужно расставлять после того, как изделие будет находиться на своем месте. Тумбочки у кровати позволяют хранить всевозможные мелочи, расположить ночник, книгу.

Можно приобрести готовое изделие, или заказать модель по личным размерам.

Тумба с одним или несколькими выдвижными ящиками. Это классический вариант, который отличается практичностью, мобильностью и функциональностью.

Тумба с распашными дверками позволяет хранить возле кровати книги, журналы. В изделии можно корректировать габариты.

Тумбочка с нишей отличается высотой. Часть мебели остается открытой. Это отличный выбор для минималистов, так как внутри можно разместить много предметов.

Навесную тумбу возле кровати используют, если комната маленькая. Это позволит сохранить полезное пространство.

Трансформер – необычная модель с выдвижным столиком. Смотрится неординарно и выигрышно, позволяет сделать в комнате акцент.

В магазине элегантная мебель из древесного массива, которая отличается цветовым решением и выгодными ценами.