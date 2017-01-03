Расскажем все: кто создает декорации в Алтайском краевом театре драмы?

Статуи из пенопласта и царство метала — какие еще секреты скрывает театр драмы?



О работе декораторов мы уже рассказывали, теперь пришло время показать, чем занимаются в столярном и бутафорском цехах. Инструментов в каждом немало. Только в ведении столяра восемь автоматических станков по работе с деревом. Но самое интересное происходит у заведующего цехом Александра Пыхтеева. Кстати, это его овчарка участвует в спектакле «Собачье сердце».

Его кабинет — настоящее подземелье и царство металла, из которого здесь практически все, даже кресла.Карета-тыква со спектакля «Золушка», витражные окна с «Белоснежки», сказочные ворота и самолет — здесь также приветствуется принцип «в хозяйстве сгодится все». Иногда, по признанию заведующего, работы настолько много, что в театре приходится ночевать, поэтому все стараются сделать свое рабочее место максимально уютным. Здесь, например, есть душ. А для снятия стресса — боксерская груша. Кстати, ею пользуются и артисты, чтобы держать себя в форме.











Важную роль в бесперебойном функционировании театральной машины играют бутафоры. В их цехе не менее интересно — здесь много рисунков и различных украшений. Мастерят тут не только в рабочее время, но и в свободное: они клеят, рисуют и создают удивительные вещи. Самым сложным заданием считают работу над кирпичной стеной и огромными двухметровыми шарами для сказки. Интересно, что тяжелые и массивные на вид предметы, например статуи, можно поднять одной рукой — сделаны они из пенопласта, хотя, глядя на них из зрительного зала, об этом и не подумаешь — все как настоящее.













«Нам дают эскиз, мы делаем заготовку по размеру, полностью прорабатываем, а потом, чтобы она не повредилась, выклеиваем по технике папье-маше тканью, и поверхность становится очень жесткой. Пенопласт очень мягкий, можно задеть и оставить вмятину. Потом мы шкурим и красим, если нужно, шлифуем и занимаемся дизайном», — объясняет заведующая бутафорским цехом Любовь Ткаченко.

В театре, как и в жизни, дьявол кроется в деталях, поэтому свою весомую роль в создании законченного образа играют головные уборы, украшения, бороды и другие мелочи. А отвечает за все это художник-бутафор Татьяна Дессерт.На изготовление одного цилиндра у нее уходит день. Сначала мастер делает макет из бумаги, после примеряет на артиста и показывает работу художнику. Если он одобрит, делается выкройка.По ее признанию, самое сложное — паять, например, делать уборы из проволоки. А самой нестандартной Татьяна считает шляпу часовщика на новогоднюю сказку. Ей пришлось разбирать будильник и все запчасти – пружинки, колесики, шестеренки, монтировать на корону из проволоки.

«Чем сложнее, тем интереснее делать. Поэтому для меня, как для творческого человека, труднее сделать 15 кепок, потому что это рутина. А вот что-то необычное по форме или материалу, где нужно подумать, как это сделать – это интересно».В театр, кстати, она пришла по стопам тети, которая тоже была бутафором», — рассказывает художник-бутафор Татьяна Дессерт.

Еще много всего интересного о работниках театра драмы можно узнать из нашего спецпроекта «За кулисами».