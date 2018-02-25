Разновидности мужского нижнего белья

За время своего существования, мужское нижнее белье успело обзавестись огромным количеством форм, стилей и покровов. Разобраться в их наименованиях и разнице во внешнем виде сложно даже представителям сильного пола. Эта статья станет спасательным кругом и сможет разъяснить основные различия между нижним бельём для мужчин.

Боксеры – классический вариант, дошедший до нас с западных стран. Отличаются богатым разнообразием дизайнерских решений, которым позавидует любая модница.

Выглядят как шорты, плотно прилегающие к телу. Отличаются своей длиной начиная от вариантов покороче, заканчивая удлиненными версиями. Подходят для ежедневного использования и занятий спортом.

Обтягивающие боксеры – в отличие от стандартного вида, предназначенного для носки с шортами или брюками, должны быть использованы с узкими видами джинсов или штанов.

Трусы-шорты – своей формой чуть ли не полностью копируют внешний вид боксеров, разница только в длине «штанин», здесь они значительно короче.

Велосипедные трусы – своеобразный вид нижнего белья для мужчин. Как и подавляющее большинство боксеров, их изготавливают из лайкры. Нейтральный вариант, между полноценными шортами и нижним бельём.

Плавки – вариант для представителей мужского пола, которые хотят подчеркнуть своё сексуальное тело. Отличаются крайне короткой длиной штанин. Максимально облегают тело, из-за чего их зачастую используют для посещения пляжей.

Брифы – с самого начала бросаются в глаза разницей в посадке, от низкой до высокой. Решение касательно их выбора зависит от частоты использования разных видов брюк или джинсов.

Семейные трусы – ничуть не уступают по популярности боксерам. В странах бывшего СССР пользуются невероятным успехом у большинства мужчин средних лет.

Мужские стринги – не обошлось без экзотических вариантов, которые практически полностью повторяют женские трусики. Это отличный выбор для тех, кто не в силах представить свою жизнь без максимально узких штанов, ведь когда остальное бельё натирает, это остается максимально комфортным.

Хипсы – напоминают брифы, за исключением длины свих штанин, которые чуть длиннее.