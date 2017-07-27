Реакция Поклонской: позиция РПЦ по «Матильде» изложена у нее в бумагах

Александр
Автор: Александр Июль 27, 2017 05:45

Реакция Поклонской: позиция РПЦ по «Матильде» изложена у нее в бумагах

Реакция Поклонской: позиция РПЦ по "Матильде" изложена у нее в бумагах

» …я выполняю всего лишь свою работу», — отметила народная избранница Поклонская

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в разговоре с НСН прокомментировала слова пресс-секретаря патриарха Кирилла — священника Александра Волкова — о фильме Алексея Учителя «Матильда».

«Я ни с кем не ругаюсь. И примиряться ни с кем мне не нужно, потому что я выполняю всего лишь свою работу. А слово патриарха я воспринимаю как «от патриарха», — заявила Поклонская.

Она сообщила, что позиция Русской православной церкви изложена у нее в бумагах и документах, которые приобщены к материалам проверки.

«Все, что сказано в прессе, — это сказано в прессе. Для этого существует официальное обращение», — подчеркнула народная избранница Поклонская.

Ранее пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, обсуждая ситуацию вокруг «Матильды», подчеркнул, что церковь не должна давать оценку культурным явлениям. 

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Автор: Александр Июль 27, 2017 05:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

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