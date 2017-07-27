Реакция Поклонской: позиция РПЦ по «Матильде» изложена у нее в бумагах
» …я выполняю всего лишь свою работу», — отметила народная избранница Поклонская
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в разговоре с НСН прокомментировала слова пресс-секретаря патриарха Кирилла — священника Александра Волкова — о фильме Алексея Учителя «Матильда».
«Я ни с кем не ругаюсь. И примиряться ни с кем мне не нужно, потому что я выполняю всего лишь свою работу. А слово патриарха я воспринимаю как «от патриарха», — заявила Поклонская.
Она сообщила, что позиция Русской православной церкви изложена у нее в бумагах и документах, которые приобщены к материалам проверки.
«Все, что сказано в прессе, — это сказано в прессе. Для этого существует официальное обращение», — подчеркнула народная избранница Поклонская.
Ранее пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, обсуждая ситуацию вокруг «Матильды», подчеркнул, что церковь не должна давать оценку культурным явлениям.
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