Редкая специальность: кто отвечает за звук и свет на спектаклях?

Чтобы лучше слышать и видеть: световики, звукачи и монтировщики — кто эти люди и чем занимаются в театре?



Атмосферу спектакля задает свет. За него отвечает осветительный цех, в котором работают шесть специалистов, среди них художник по свету Нина Киркова. Все свои планы, связанные с освещением спектаклей, режиссеры обсуждают именно с ней. Она вместе с техником составляет партитуру, по которой после работают остальные участники команды.

А за то, чтобы люди в зрительном зале слышали, что говорят артисты на сцене, отвечает радиоцех. Здесь всего два человека — заведующий и звукорежиссер. Они пишут фонограммы, следят за звуком и музыкальным сопровождением.Чтобы артистам не приходилось кричать, над сценой висят небольшие микрофоны, которые часто даже нельзя заметить, а в некоторых спектаклях и вовсе используют специальные гарнитуры.

К каждому спектаклю сцену нужно приготовить: расставить декорации, поменять задники, внести мебель. Эту физически сложную работу выполняют монтировщики, в драме их 11. В театре они практически живут — к вечернему показу все собирают с утра, а после того, как зрители уйдут, меняют декорации. Труд нелегкий, кроме того, им, как настоящим гимнастам, часто приходится подниматься на большую высоту и монтировать что-то под самым потолком.

Об этих и других интересных театральных специальностях можно узнать в нашем спецпроекте «За кулисами».