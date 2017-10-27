Рейтинг лучших фильмов 2017 года

Ежегодно в мире киноиндустрии рождается масса самых различных фильмов, которые, так или иначе, радуют очень многих людей. Некоторые фильмы ждут с нетерпением, ждут и ярких новинок от известных мастеров кино. Киноманы во многих странах внимательно следят за всеми новинками, появляющиеся на свет.

Фильмов выпускается очень много, и, бывает очень сложно уследить за всем. Но есть фильмы, которые киноманы и простые любители кино ждут с нетерпением. На сайте www.khanjonkoff.ru можно ознакомиться с новинками кино онлайн.

В течение года, по мере выхода на экраны новых фильмов, специалистами составляются рейтинги. Это всегда помогает любителям кино сориентироваться в огромной массе выпускаемых фильмов. Рейтинги бывают длинными и короткими – в зависимости от целевой аудитории. Представляем вам три фильма выпуска 2017 года, которые оказались в списках рейтинга

Кинокартина «Лечить живых

Этот фильм французского режиссера К. Килевере, рассказывает о молодом парне, серфингисте, попавшему в кому в результате автомобильной аварии. Родители парня всеми силами справляются с трагедией, но неожиданно врачи предложили им, чтобы органы их сына спасли других людей, так как их сын безнадежен.

Кинокартина «Сплит»

Фильм известного режиссера Шьямалана, вернувшегося в кино. Все хорошо помнят его блестящий фильм «Шестое чувство. В новом фильме он снова применил свой почерк – так называемый «зловещий стиль». Картина рассказывает историю трех девочек, которых похищает очень странный персонаж Кевин. Кевин считает, что в его личности содержатся ещё двадцать три личности. Эта его странность побуждает его и на странные и чудовищные поступки.

Кинокартина «Затерянный город Z»

Режиссер этого фильма Джеймс Грей. Сюжет фильма разворачивается в Амазонии. Исследователь из Британии наткнулся на следы существовавшей когда-то развитой цивилизации. Ему никто не поверил, и тогда он отправляется туда, вместе с женой, сыном и помощником. А оправившись – исчезает. В фильме принимали участие известные актеры: Ханнем, Паттисон, Холланд, Миллер.