Рейтинг лучших фильмов 2017 года

Зачастую рейтинг лучших фильмов составляется на основе множества отзывов зрителей, которые просмотрели фильмы в кинотеатрах. На сайте KinoMan.Online можно посмотреть фильмы онлайн.

1.В 2017 году первое место занял фильм США – «Выстрел в пустоту» рассказывающий об изменении личности человека, который попал в тюрьму случайно, при страшном ДТП, которое унесло несколько жизней.

2.Второе место занимает фильм «Одарённая». Это драма, которую выпустили в США. В этом фильме повествуется о воспитании племянницы Мэри, главным героем драмы Френком Адлер. Девочка обладает необычайными способностями к такому предмету, как «математика», но узнав об этом даре девочки, мать Френка начинает строить свои планы на счёт Мэри.

3.Достойное третье место досталось киноленте «Лев» Австралийского производства. Эта драма разворачивается в Австралии, где потерялся пятилетний мальчик по имени Сару, который проживал в трущобах со своей семьёй. Попав в сложные условия жизни, он выжил и нашёл себе новое жильё.

4.Далее по рейтингу идёт фильм «Иностранец», созданный в Китае. Фильм снят с участием известного актёра Джеки Чана, который является главным героем этой ленты. Этот невероятный и суровый фильм о ветеране, прошедшем вьетнамскую войну.

5.Зрительских симпатий удостоился российский фильм «Аритмия» рассказывающий о талантливом враче Олеге с нелёгкой жизнью. Работая на скорой помощи, он стремится к тому, чтобы больше спасти людей. Он очень увлечён своей работой на протяжении всех дней, потому что знает, что его приезд может многое изменить.

6.Российская драма «После тебя» раскрывает сюжет о человеке, который был когда-то известным танцором, а после полученной травмы закрылся от всех. По истечению 19 лет он задумался о том, что же он оставит, когда покинет этот мир, ведь его болезнь прогрессирует.

7. Комедия «Семейное ограбление» производства Франции, повествует о двух сёстрах. Одна из них прилежная и достаточно домашняя Кароль, а вторая воровка Кэролай находятся в центре сюжета. Их отец является профессиональным грабителем, который и объединил семейку для семейного ограбления.

8.Российский исторический фильм повествует о действиях, которые развернулись в шестидесятые годы. В очень непростое время, когда в разгаре была холодная война между великими странами СССР и Америкой, борющимися за то, кто первый отправит человека в космос, на старте взрывается тестовый корабль.