Рейтинг лучших фильмов 2017 года

Каждый год киноманов радуют огромным количеством новинок среди кинолент различной направленности. Это комедии, триллеры, фантастические новеллы.

Перейдя по ссылке http://groovytime.ru/top-luchshix-filmov-2017/ можно узнать о лучших фильмах 2017 года.

Лучшие фильмы: выбор зрителей

«Kingsman: Золотое кольцо» понравится любителям боевика и комедии. После уничтожения штаб квартиры секретной службы, весь мир попадает в заложники. Бороться со злом будут две большие организации, созданные американской разведкой. Элитные спецслужбы спасут мир, бросив вызов безжалостному врагу.

Фильм «Терминатор 2: Судный день» — это новая версия картины, в которой фантастические 3D-технологии, невероятные спецэффекты помогают героям боевика. Новый терминатор отправляется в наше время, чтобы спасти Джона Коннора, который должен окончить войну между людьми и машинами.

Картина «Собачья жизнь» привлекает внимание всех любителей четверолапых. Здесь собаки разных пород, верные и преданные друзья, которые любят людей и иногда бекон. Маленькие и большие, они каждый день радуют хозяев: встречают и провожают, носят тапки, облизывают, показывая, что смысл их жизни в тех, кто их любит.

Фильм по роману Стивена Кинга «Оно» рассказывает о маленьком городе Дерри. Здесь пропадают маленькие дети. Каждому ребенку выпало на долю столкнуться со своими страхами, бороться со злым жестоким клоуном Пеннивайзом.

Историческая картина «Время первых», в основе которой положены реальные события, ярко описывает подвиг Алексея Леонова. Это первый человек, совершивший подвиг, вышедший в открытый космос. Приближая будущее, люди многим рисковали, совершали необдуманные поступки. Однако каждый из них был героем.

Российская картина Федора Бондарчука «Притяжение» — это научно-фантастический фильм, в котором пришельцы попали в Чертаново. Все жители объединяются в борьбе против захватчиков, которые решили истребить человеческий род.

«Конг: остров черепа» рассказывает об экспедиции ученых, которые отправляются на таинственный остров. Раньше его не видел ни один спутник. Никто и не предполагал, с какими монстрами предстоит встретиться.