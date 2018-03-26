Река снесла центральный мост в селе Алтайское

mavit
Автор: mavit Март 26, 2018 11:45

Река снесла центральный мост в селе Алтайское

Река снесла центральный мост в селе Алтайское
Река снесла центральный мост в селе Алтайское

Река снесла центральный мост в селе Алтайское

Река снесла центральный мост в селе Алтайское

В нескольких районах Алтайского края талые и паводковые воды создают серьезные проблемы. Так, например в Алтайском крае в райцентре примерно в 10 домах вода стоит по колено. «Море» разлилось по дорогам, местная река Каменка сломала мост, который соединяет две части села. Люди вычерпывают воду со складов магазинов и на местном рынке. Затоплен ряд магазинов. К примеру, вода зашла в местный мебельный магазин в центре села. Из него выносят всю мебель. Об этом «Алтайской правде» рассказали местные жители.

Противопаводковые мероприятия в районе проводились. Например, были вырыты рвы. Однако аномальное количество осадков в сочетании с резким повышением температуры и промерзшей землей сделали свое дело.

В ГУ МЧС по краю «Алтайской правде» рассказали, что в большинстве районов края сейчас ситуацию с паводком контролируют местные оперативные группы. В случае ухудшения обстановки в Алтайский район или любой другой будут экстренно направлены дополнительные силы.

По сообщениям СМИ, из-за аномального количества осадков также подтопления наблюдаются в Бийске и Белокурихе. По данным ГУ МЧС по краю, главы муниципалитетов в крае вводят режим чрезвычайной ситуации.

Фото: «Алтайская правда»

 

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mavit
Автор: mavit Март 26, 2018 11:45
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