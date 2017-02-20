Рэпер Bumble Beezy выступит перед барнаульцами и презентует новый альбом
Один из самых техничных российских рэп-исполнителей посетит краевую столицу
Барнаул посетит Bumble Beezy, один из самых перспективных представителей «новой школы» рэпа, обладатель искрометного флоу и один из победителей в номинации Young Blood на Jagermeister Indie Awards 2016. Концерт пройдет в клубе Gerage 24 февраля.
В краевой столице исполнитель представит своим поклонникам новый альбом Deviant. Сбор гостей в 19:00. Все подробности в группе мероприятия.
Bumble Beezy проживает в Перми, хотя его корни идут из Казахстана. Музыку он начал записывать ещё в школе, а известности добился после совместной работы «Чёрный Снег» с Big Russian Boss и Young P&H. Характерной чертой музыканта считается техничный фаст-флоу. В 2016 году исполнитель отметился выпуском скандального проекта «Васаби 2», наполненного текстами, олицетворяющими пошлые реалии современной молодёжи.
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