Рэпер Bumble Beezy выступит перед барнаульцами и презентует новый альбом

Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 18:45

Рэпер Bumble Beezy выступит перед барнаульцами и презентует новый альбом

Рэпер Bumble Beezy выступит перед барнаульцами и презентует новый альбом

Один из самых техничных российских рэп-исполнителей посетит краевую столицу
Рэпер Bumble Beezy выступит перед барнаульцами и презентует новый альбом

Барнаул посетит Bumble Beezy, один из самых перспективных представителей «новой школы» рэпа, обладатель искрометного флоу и один из победителей в номинации Young Blood на Jagermeister Indie Awards 2016. Концерт пройдет в клубе Gerage 24 февраля.

В краевой столице исполнитель представит своим поклонникам новый альбом Deviant. Сбор гостей в 19:00. Все подробности в группе мероприятия.

Bumble Beezy проживает в Перми, хотя его корни идут из Казахстана. Музыку он начал записывать ещё в школе, а известности добился после совместной работы «Чёрный Снег» с Big Russian Boss и Young P&H. Характерной чертой музыканта считается техничный фаст-флоу. В 2016 году исполнитель отметился выпуском скандального проекта «Васаби 2», наполненного текстами, олицетворяющими пошлые реалии современной молодёжи.

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Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 18:45
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