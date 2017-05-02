Рэпер Eminem подал в суд на правящую партию Новой Зеландии

Александр
Автор: Александр Май 2, 2017 07:45

Рэпер Eminem подал в суд на правящую партию Новой Зеландии

Рэпер Eminem подал в суд на правящую партию Новой Зеландии

Причиной иска стало незаконное использование политиками его песни Lose Yourself

Самый известный белый рэпер Eminem подал иск против правящей партии Новой Зеландии из-за того, что данная организация использовала его хит Lose Yourself в своей кампании в 2014 году.

Как сообщает BBC, данная мелодия, в свое время вошедшая в фильм «Восьмая миля», где Eminem сыграл главную роль, была наложена на предвыборное видео Национальной партии Новой Зеландии.

Адвокаты партии указывают на то, что в ролике использовалась не сама песня, а ее обработка, взятая из библиотеки, сформированной продюсерской компанией Beatbox.

Сторона рэпера подчеркивает, в свою очередь, что использование песни представляет собой нарушение авторских прав.

Судебное разбирательство проходит в Верховном суде Веллингтона.

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