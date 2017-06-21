Рэпер Prodigy из дуэта Mobb Deep скончался в США

Ранее музыканта госпитализировали в связи с обострением анемии

Американский рэпер Альберт Джонсон, известный под псевдонимом Prodigy, умер в Лас-Вегасе в возрасте 42 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

Издание со ссылкой на представителя музыканта сообщает, что рэпера ранее госпитализировали из-за обострения анемии, которой он болел с рождения. При этом точная причина пока не установлена.

Prodigy и рэпер Havoc выступали в музыкальном дуэте Mobb Deep. Его расцвет пришелся на 1990-е годы. Самыми знаменитыми песнями группы считаются Quiet Storm и Shook Ones.