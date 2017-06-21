Рэпер Prodigy из дуэта Mobb Deep скончался в США

Александр
Автор: Александр Июнь 21, 2017 17:45

Рэпер Prodigy из дуэта Mobb Deep скончался в США

Рэпер Prodigy из дуэта Mobb Deep скончался в США

Ранее музыканта госпитализировали в связи с обострением анемии

Американский рэпер Альберт Джонсон, известный под псевдонимом Prodigy, умер в Лас-Вегасе в возрасте 42 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

Издание со ссылкой на представителя музыканта сообщает, что рэпера ранее госпитализировали из-за обострения анемии, которой он болел с рождения. При этом точная причина пока не установлена.

Prodigy и рэпер Havoc выступали в музыкальном дуэте Mobb Deep. Его расцвет пришелся на 1990-е годы. Самыми знаменитыми песнями группы считаются Quiet Storm и  Shook Ones.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 21, 2017 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ольга, Новосибирск

    Ольга, Новосибирск

    Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…

    Читать статью
  • Оля

    Оля

    Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)

    Читать статью

  • Скажите пожалуйста, общежитие есть?

    Читать статью
  • Людмила Алекандровна

    Людмила Алекандровна

    На майскую сессию справедливороссы вынесут проект закона о возвращении старого порядка присвоения званий «Ветеран труда», а именно чтобы учитывались муниципальные…

    Читать статью
  • лалалала

    лалалала

    По этому поводу есть поговорка : коня куют а жаба ногу подставляет! Куда уж сарко до Макрона!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии