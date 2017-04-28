Рэпер Тимати попал в больницу в Москве — СМИ

Александр
Автор: Александр Апрель 28, 2017 03:45

Рэпер Тимати попал в больницу в Москве — СМИ

Рэпер Тимати попал в больницу в Москве - СМИ

Медики предложили жалующемуся на боли исполнителю пройти обследование у кардиолога и терапевта

33-летний Тимур Юнусов, известный также как рэпер Тимати, обратился в одну из лучших частных клиник Москвы с жалобами на боли, пишет Life.

В медучреждении артисту предложили пройти полное обследование у кардиолога и терапевта. 

По данным издания, певец приехал в больницу на дорогом Gelandewagen в сопровождении охраны, которая не отходит от палаты артиста. После диагностики медики поставят Тимати диагноз и назначат лечение.

В то же время телеканал «360» со ссылкой на PR-менеджера артиста Марию Кобелеву сообщает, что рэпер проходит ежегодное плановое обследование.

Кобелева подчеркнула, что с Тимати все хорошо, он здоров и собирается продолжить работу в ближайшие несколько дней. Она отметила, что музыканты подвергаются большой нагрузке из-за жесткого графика, поэтому ежегодно артисты лейбла Black Star Inc стараются проходить полное обследование.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Апрель 28, 2017 03:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Врединка

    Врединка

    Вульгарная пародия даже для этого вида кино, это невозможно фильмом то назвать.

    Читать статью
  • Кирилл

    Кирилл

    Здравствуйте,у меня вопрос.Вот я отучился 9 классов после чего пошёл учиться в БМК но по стечению обстоятельств отчислился по окончанию…

    Читать статью
  • ZaimyPlus

    ZaimyPlus

    Простота оформления. Все микрозаймы онлайн оформляются без посещения офиса МФО. Взять деньги в долг можно сразу после одобрения заявки, нужно…

    Читать статью
  • Умар

    Умар

    До скольки вообще должен был концерт?

    Читать статью

  • дадут

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии