Рэпер Тимати попал в больницу в Москве — СМИ

Медики предложили жалующемуся на боли исполнителю пройти обследование у кардиолога и терапевта
33-летний Тимур Юнусов, известный также как рэпер Тимати, обратился в одну из лучших частных клиник Москвы с жалобами на боли, пишет Life.
В медучреждении артисту предложили пройти полное обследование у кардиолога и терапевта.
По данным издания, певец приехал в больницу на дорогом Gelandewagen в сопровождении охраны, которая не отходит от палаты артиста. После диагностики медики поставят Тимати диагноз и назначат лечение.
В то же время телеканал «360» со ссылкой на PR-менеджера артиста Марию Кобелеву сообщает, что рэпер проходит ежегодное плановое обследование.
Кобелева подчеркнула, что с Тимати все хорошо, он здоров и собирается продолжить работу в ближайшие несколько дней. Она отметила, что музыканты подвергаются большой нагрузке из-за жесткого графика, поэтому ежегодно артисты лейбла Black Star Inc стараются проходить полное обследование.
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