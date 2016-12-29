Репетиция танцевального флешмоба состоялась у храма Иоанна Богослова

Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 16:46

Репетиция танцевального флешмоба состоялась у храма Иоанна Богослова

Репетиция танцевального флешмоба состоялась у храма Иоанна Богослова

В акции приняли участие около 200 человек

Около 200 человек приняли участие в танцевальном флешмобе, который прошел 29 декабря в Барнауле на площади перед собором Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25а).

Сегодня здесь прошла репетиция cветомузыкального представления «Новогоднее чудо», которое состоится 31 декабря. 

В акции приняли участие детские творческие коллективы.

Напомним, в новогодний вечер 31 декабря впервые в Барнауле состоится уникальное светомузыкальное представление в технике 3D-mapping.

Гостям праздника представят вариацию русской сказки «12 месяцев». По сюжету каждый из месяцев будет рассказывать девочке Насте о том, как прекрасен Барнаул в каждое время года. Чтобы представление получилось, подготовка к нему велась на протяжении всего года. По завершении представления состоится фейерверк, который, по словам авторов, также заставит удивиться зрителей. 

Начало флешмоба в 17.30, представления – в 18.00.    

Организаторы: Медиагруппа FM-Продакшн и администрация Барнаула. 

Репетиция танцевального флешмоба состоялась у храма Иоанна Богослова

Партнеры мероприятия: сеть магазинов бытовой техники «5 элемент», строительная компания «Регионстрой», диспетчерская Служба Заказа Такси «Минимум», центр отдыха и развлечений «Арена-Парк», сеть магазинов фейерверков «Пироман», гипермаркет товаров для стройки и ремонта «Знак», торговый центр «7 Континент», автоцентр «Барнаул Моторс» – официальный дилер КИА и Шевроле НИВА.

Репетиция танцевального флешмоба состоялась у храма Иоанна БогословаРепетиция танцевального флешмоба состоялась у храма Иоанна БогословаРепетиция танцевального флешмоба состоялась у храма Иоанна БогословаРепетиция танцевального флешмоба состоялась у храма Иоанна Богослова

Репетиция танцевального флешмоба состоялась у храма Иоанна БогословаРепетиция танцевального флешмоба состоялась у храма Иоанна БогословаРепетиция танцевального флешмоба состоялась у храма Иоанна Богослова

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Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 16:46
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