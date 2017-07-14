Режиссер Александр Майоров скончался на 76-м году жизни

Александр
Автор: Александр Июль 14, 2017 01:45

Режиссер Александр Майоров скончался на 76-м году жизни

Режиссер Александр Майоров скончался на 76-м году жизни

Похороны режиссера пройдут в Тбилиси

Режиссер и сценарист Александр Майоров скончался во вторник, 11 июля, в 75-летнем возрасте. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Союза кинематографистов.

По данным газеты, похороны пройдут в городе Тбилиси в Грузии. Причины смерти режиссера не называются.

Майоров в 1966 году окончил филологический факультет Тбилисского университета, также учился в ЛГИТМиКе на факультете телевизионного кино и окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1981 года он работал режиссером-постановщиком в «Мосфильме», а с 1984-го года преподавал мастерство режиссуры во ВГИКе.

В числе известных работ Майорова «Случай на фабрике №6», «Золотые рыбки», «Шанс», «Побег на край света» и «Маросейка, 12», а также документальный фильм «Рождество Христово».

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Александр
Автор: Александр Июль 14, 2017 01:45
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