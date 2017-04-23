Режиссер Алексей Учитель закончил монтаж фильма «Матильда»

Александр
Автор: Александр Апрель 23, 2017 11:45

Режиссер Алексей Учитель закончил монтаж фильма «Матильда»

Режиссер Алексей Учитель закончил монтаж фильма "Матильда"

Полностью работа над картиной будет завершена через месяц-полтора

Режиссер Алексей Учитель завершил монтаж картины «Матильда». Соответствующее заявление он сделал в субботу, 22 апреля, на встрече в Российской государственной библиотеке в рамках «Библионочи», передает «Интерфакс».

Отмечается, что на встрече режиссер представил финальный трейлер фильма. Он добавил, что полностью работа над картиной будет закончена через месяц-полтора. Также, по его словам, полнометражную ленту перемонтируют в сериал из четырех эпизодов, который после проката фильма в кинотеатрах покажут на ТВ в 2018 году.

Премьера картины режиссера, которая рассказывает об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской, намечена на 6 октября в Мариинском театре.

Добавим, что съемки картины вызвали широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы, подтверждающие, что содержание «Матильды» оскорбляет чувства верующих. В качестве одного из примеров специалисты отметили схожесть внешности Матильды с крысиной. Учитель позже заявил, что ему «стыдно и горько» за сказавших это людей, добавив, что обсуждение фильма возможно лишь после его выхода на экраны.

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Александр
Автор: Александр Апрель 23, 2017 11:45
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