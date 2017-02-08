Режиссер фильма «Матильда» обратился в Генпрокуратуру с просьбой о защите

Алексей Учитель отправил два письма на имя генерального прокурора России Юрия Чайки

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель направил в Генеральную прокуратуру России два заявления, в которых просит защитить коллектив фильма от нападок Натальи Поклонской и проверить православную организацию «Христианское государство — Святая Русь» на экстремизм. Об этом пишет ТАСС.

В первом заявлении режиссер говорит о том, что коллектив фильма постоянно получает угрозы от депутата Госдумы Натальи Поклонской. Как рассказал адвокат Учителя, Поклонская за последнее время так много сыпала угроз, что их уже нельзя оставить без внимания или перевести в шутку.

Что касается православной организации, то в заявлении Алексея Учителя сказано, что угрозы в адрес создателей картины «можно расценить как действия, направленные на возбуждение религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности или отношения к религии, а также как подстрекательство к активным противоправным действиям».

Как ранее сообщало ИА «Амител» , фильм «Матильда», рассказывающий о любви балерины и русского царя, еще никто не видел. В прокат он выйдет только в конце марта. Наталья Поклонская и православная организация начали делать выводы на основе трейлера, появившегося в сети. Напомним, что противники ленты создали в июле 2016 года петицию на сайте Change.org, где собирали подписи за отмену картины, объясняя это тем, что «содержание фильма является сознательной ложью». Как пояснили выступившие против «Матильды», в истории нет фактов сожительства русских царей с балеринами.