Режиссер фильма «Рокки» скончался в Лос-Анджелесе

Джон Гилберт Эвилдсен скончался от рака поджелудочной железы

Американский режиссер Джон Гилберт Эвилдсен, который известен по фильму «Рокки» (1976) и серии лент «Парень-каратист» (1984-1989 гг.), умер на 82-м году жизни в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По словам сына Эвилдсена Энтони, режиссер скончался в пятницу, 16 июня, в Лос-Анджелесе. Джон Эвилдсен боролся с раком поджелудочной железы.

Энтони назвал отца необычайным, талантливым, энергичным и крайне упрямым человеком. «Порой ему это вредило, а порой и шло на пользу», — приводит его слова агентство.

Агентство отмечает, что за работу над фильмом «Рокки», главную роль в котором исполнил Сильвестр Сталлоне, режиссер получил в 1977 году престижную кинопремию «Оскар».