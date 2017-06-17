Режиссер фильма «Рокки» скончался в Лос-Анджелесе

Джон Гилберт Эвилдсен скончался от рака поджелудочной железы
Американский режиссер Джон Гилберт Эвилдсен, который известен по фильму «Рокки» (1976) и серии лент «Парень-каратист» (1984-1989 гг.), умер на 82-м году жизни в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
По словам сына Эвилдсена Энтони, режиссер скончался в пятницу, 16 июня, в Лос-Анджелесе. Джон Эвилдсен боролся с раком поджелудочной железы.
Энтони назвал отца необычайным, талантливым, энергичным и крайне упрямым человеком. «Порой ему это вредило, а порой и шло на пользу», — приводит его слова агентство.
Агентство отмечает, что за работу над фильмом «Рокки», главную роль в котором исполнил Сильвестр Сталлоне, режиссер получил в 1977 году престижную кинопремию «Оскар».
Читайте также
- Режиссер «Матильды» назвал «бесполезной дискуссией» претензии Поклонской 0 18.Апр
- Солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович скончался в Минске 0 28.Янв
- Концерт «Споемте, братцы казаченьки!» 0 22.Июл
- Россия подтвердила участие в «Евровидении-2017» 0 31.Окт
- «Сиреневый романс» Ирины Казанцевой 0 04.Мар
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Нина Гаврилина
Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…Читать статью
-
Вася
"тёмные личности" были, есть и будутЧитать статью
-
Вася Камушкин
одни бандиты других к власти не пускают))Читать статью
-
Максим Алейников
один крииминалитет не пускает другого))Читать статью
-
Артур
Отличные заборы!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий