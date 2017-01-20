Режиссер МТА Иван Стебунов начал работу над «Иллюзиями» Ивана Вырыпаева

В Молодежном театре Алтая работают над новой постановкой по пьесе современного драматурга

В Молодежном театре Алтая приступили к работе над первой из трех весенних премьер. Первые репетиции комедии Ивана Вырыпаева «Иллюзии» начал Иван Стебунов, известный артист театра, кино и начинающий режиссер. Барнаульским зрителям он знаком по постановке трагикомедии «Обыкновенное чудо», премьера которой состоялась 2 апреля 2016 года. Иван был не только режиссером этого спектакля, но и сыграл роль Медведя. По итогам голосования за лучшую премьеру 2016 года спектакль вечернего репертуара «Обыкновенное чудо» набрал наибольшее количество голосов.

«Новый спектакль адресован поклонникам творчества Ивана Вырыпаева — взрослым, думающим и читающим зрителям. Это уже не первое обращение театра к творчеству современного драматурга. Почти два сезона на экспериментальной сцене «Пятый угол» шел спектакль «Кислород», ставший очень популярным среди студенческой молодежи», — рассказывают в театре.

Как пояснили в МТА, новая пьеса Ивана Вырыпаева устроена как шкатулка фокусника: в ней раз за разом обнаруживается второе, третье, четвертое и пятое дно… «Иллюзии» состоят из небольших рассказов-монологов, каждый из которых опрокидывает и ставит под сомнение содержание предыдущего. Вся прелесть авторского текста наполовину состоит как раз в неожиданности сюжетных поворотов.

«Что касается области любовных чувств, то тут все очень зыбко. Отношения двух супружеских пар, всю жизнь друживших семьями, так переплелись, что впору составлять схему со стрелочками: кто, кого, когда любил. Все четверо придумали себе любовь, которую пронесли сквозь долгие годы семейного счастья и вполне счастливого быта. Иллюзии поглотили их жизнь, сделали ее похожей на мексиканский сериал», — комментируют работники театра.

Но пьеса — еще не спектакль. Что увидят зрители Молодежного театра Алтая, узнаем 3, 4 и 5 марта 2017 года в дни премьер на Малой сцене.