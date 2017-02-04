Режиссер «Прибытия» Дени Вильнев снимет римейк «Дюны»

Канадский постановщик продолжает работу в жанре фантастики

Режиссер таких фильмов, как «Прибытие», «Убийца» и «Пленницы», канадец Дени Вильнев назначен режиссером новой версии «Дюны».

Об этом сообщил подписчикам на своем официальном аккаунте Twitter Брайан Герберт, чей отец, американский фантаст Фрэнк Герберт написал оригинальную одноименную книгу в 1965 году.

«Дюна» была уже экранизирована в 1984 году американским режиссером Дэвидом Линчем. Потом проект пытались перезапустить несколько раз. В 2007-м студия Universal заявила о готовящемся проекте, но спустя два года права приобрела студия Paramount. Студия Legendary приобрела права на «Дюну» в ноябре 2016-го.

Вильнев неоднократно признавался в любви к роману Герберта. Известно, что сейчас режиссер занят работой в жанре научной фантастики. Так, в этом году у него вышла лента «Прибытие», а в 2017 году осенью в прокате появится «Бегущий по лезвию 2049» с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом.

«Дюна» — первый роман Герберта из фантастической саги «Хроники Дюны». Он посвящен борьбе могущественных кланов за песчаную планету Арракис — единственном месте, где есть очень ценное вещество, позволяющее путешествовать сквозь пространственно-временной континуум.