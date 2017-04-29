Режиссер триллера «Молчание ягнят» Джонатан Демме умер от рака

Также причиной его смерти стали осложнения, вызванные болезнью сердца

Американский кинорежиссер Джонатан Демме, который известен благодаря культовой картине «Молчание ягнят», скончался в Нью-Йорке на 74-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-сайт IndieWire.

Уточняется, что кинематографист умер от рака пищевода и осложнений, которые были вызваны болезнью сердца.

Триллер «Молчание ягнят», снятый в 1990 году, получил пять премий «Оскар». Демме удостоили престижной награды в номинации «За лучшую режиссуру». Кроме этого, лента получила приз «Серебряный медведь» за лучшую режиссерскую работу. Отметим, что главные роли в картине исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс.

Демме также является постановщиком таких фильмов, как «Замужем за мафией», «Филадельфия», «Маньчжурский кандидат» и иных.