Режиссер триллера «Молчание ягнят» Джонатан Демме умер от рака

Александр
Автор: Александр Апрель 29, 2017 07:45

Режиссер триллера «Молчание ягнят» Джонатан Демме умер от рака

Режиссер триллера "Молчание ягнят" Джонатан Демме умер от рака

Также причиной его смерти стали осложнения, вызванные болезнью сердца

Американский кинорежиссер Джонатан Демме, который известен благодаря культовой картине «Молчание ягнят», скончался в Нью-Йорке на 74-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-сайт IndieWire.

Уточняется, что кинематографист умер от рака пищевода и осложнений, которые были вызваны болезнью сердца.

Триллер «Молчание ягнят», снятый в 1990 году, получил пять премий «Оскар». Демме удостоили престижной награды в номинации «За лучшую режиссуру». Кроме этого, лента получила приз «Серебряный медведь» за лучшую режиссерскую работу. Отметим, что главные роли в картине исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс.

Демме также является постановщиком таких фильмов, как «Замужем за мафией», «Филадельфия», «Маньчжурский кандидат» и иных.

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Александр
Автор: Александр Апрель 29, 2017 07:45
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