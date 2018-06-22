Рисунок Экзюпери с Маленьким Принцем продали с аукциона за 240 тыс. евро

mavit
Автор: mavit Июнь 22, 2018 17:45

Рисунок Экзюпери с Маленьким Принцем продали с аукциона за 240 тыс. евро

Рисунок Экзюпери с Маленьким Принцем продали с аукциона за 240 тыс. евро

На аукционе во Франции продали за огромные деньги рисунок знаменитого писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Автор изобразил Маленького Принца акварелью и отправил в письме молодой женщине.

Рисунок с главным героем романтичной и трогательной сказки «Маленький принц» был создан писателем в период с апреля 1943 по май 1944 года. Точная дата неизвестна. Работу продали с аукциона за 240,5 тыс. евро, сообщает РИА «Новости».

По информации «Интерфакс», это не единственный предмет, имеющий отношение к писателю, который продали с аукциона. Еще один его рисунок приобретен за 289 тыс. долларов. Он также написан акварелью, и на нем Маленький Принц сидит за столом на небольшой планете – пишет любовное письмо, а рядом приземляется птица.

Рисунок Экзюпери с Маленьким Принцем продали с аукциона за 240 тыс. евро

Фото: twitter.com/Artcurial

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 22, 2018 17:45
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