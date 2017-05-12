Роберт Де Ниро назвал «чушью» действия администрации Дональда Трампа

Александр
Автор: Александр Май 12, 2017 14:45

Роберт Де Ниро назвал «чушью» действия администрации Дональда Трампа

Роберт Де Ниро назвал "чушью" действия администрации Дональда Трампа

Актера возмутило сокращение поддержки искусства

Известный американский актер Роберт Де Ниро раскритиковал и назвал «чушью» действия администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет сайт газеты «Известия» со ссылкой на  издание The Independent.

Голливудского актера возмутила политика новой администрации, которая направлена на сокращение поддержки искусства. По мнению Де Ниро, такая позиция властей  говорит о враждебном отношении к творчеству.

«Администрация думает, что деньги, выделенные в рамках этих программ, уходят богатым либеральным элитам. Они называют это «альтернативными фактами», я же предпочитаю слово «чушь», — заявил Роберт Де Ниро.

Роберт Де Ниро — американский актёр, режиссёр и продюсер. Обладатель премий «Золотой глобус» (1981, 2011) и «Оскар» (1975 — первый актёр в истории кинематографа, получивший его за роль не на английском языке, 1981). Известен по таким фильмам, как «Крестный отец-2», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Знакомство с родителями», «Анализируй это» и многим другим.

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Александр
Автор: Александр Май 12, 2017 14:45
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