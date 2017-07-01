Робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе в США почти за $3 млн

Робот состоял из частей, которые использовались при съемках первых трех картин саги

Робота R2-D2, который является одним из самых узнаваемых персонажей фильмов «Звездные войны», продали за 2,76 миллиона долларов на торгах аукционного дома Profiles in History. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Уточняется, что проданный робот состоял из частей, которые были использованы во время съемок первых трех картин киносаги.

Агентство отмечает, что R2-D2 стал самым дорогим экспонатом тематических торгов: меч Люка Скайуокера из первых двух эпизодов продали за 450 тысяч долларов, а шлем Дарта Вейдера ушел с молотка за 96 тысяч долларов. Данных о купившем робота человеке нет.

Напомним, «Звездные войны» — серия популярных фантастических фильмов, книг, мультфильмов, комиксов и видеоигр. Вымышленную вселенную придумал в 1970-х годах американский режиссер Джордж Лукас. Первый фильм саги вышел на экраны 25 мая 1977 года. В текущем году должен выйти восьмой эпизод под названием «Звёздные войны: Последние джедаи».