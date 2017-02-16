Рок-фестиваль «Нашествие» решили провести в Кемеровской области

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 02:46

Рок-фестиваль «Нашествие» решили провести в Кемеровской области

Рок-фестиваль "Нашествие" решили провести в Кемеровской области

Грандиозное событие пройдет в честь 400-летия Новокузнецка

Знаменитый рок-фестиваль «Нашествие» может состояться в Кемеровской области в рамках мероприятий, запланированных на 400-летний юбилей Новокузнецка, который пройдёт в 2018 году, пишет портал Sibnet.ru.

Распоряжение «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 400-летия основания Новокузнецка» опубликовано на сайте администрации города. В частности, в нем указывается, что новокузнецкое управление культуры должно организовать в 2018 году всероссийский рок-фестиваль «Нашествие».

«В целом в плане празднования юбилея — порядка 10 фестивалей, а также конкурсы, издание книг, разработка территориального бренда, реставрация объектов культуры и архитектуры», – говорится в сообщении.

Крупнейшее событие в российской музыкальной индустрии в этом году пройдет в центральной части России в 17-й раз. С 2008 года местом его проведения является Тверская область. В прошлом году «Нашествие» посетили более 200 тысяч человек.

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 02:46
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