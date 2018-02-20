Рок-группа Metallica стала лауреатом «Нобелевской премии по музыке»

Американская рок-группа Metallica стала лауреатом престижной международной премии Polar Music Prize, которую также называют «Нобелевской премией по музыке». Церемония награждения назначена на 14 июня и пройдет в Стокгольме.
На награждение прибудут члены шведской королевской семьи, сообщает Газета.ru. Metallica станет первой метал-группой, которой вручат «Нобелевскую премию по музыке». Организаторы Polar Music Prize говорят, что в мире Metallica обычная спальня подростка или концертный зал превращаются в Вальхаллу.
Кроме того, премию присуждают Национальному институту музыки Афганистана и Ахмаду Сармасту, который его основал.
Раньше лауреатами этой премии были Пол Маккартни, Чак Берри, Би Би Кинг.
Основали премию в 1989 году. Ее придумал менеджер группы ABBA Стиг Андерсен.
Фото: flickr.com.
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володя
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Анна
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