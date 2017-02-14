Рок-группа «Пилот» отметит в Барнауле свое 20-летие

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 08:45

Рок-группа «Пилот» отметит в Барнауле свое 20-летие

Рок-группа "Пилот" отметит в Барнауле свое 20-летие

Музыканты посетят краевую столицу в рамках гастрольного тура
Рок-группа "Пилот" отметит в Барнауле свое 20-летие

В Международный женский день 8 марта в Барнаул приедет одна из популярных отечественных рок-групп современности – «Пилот». В краевой столице музыканты выступят в рамках юбилейного тура, получившего название «Двадцатничек» – именно столько исполнилось команде в этом году.

Со сцены прозвучат самые отборные композиции. Концерт пройдет в баре Che Guevara, а начнется в 18:00. Подробности – в группе концерта.

За время существования команда выпустила 14 альбомов и сменила несколько составов, неизменным участником остается лидер группы Илья Чёрт. Ко дню рождения «Пилота» ребята выпустили трек-лист CD, вошедших в юбилейное издание «Двадцатничек». Песни в акустическом варианте были специально записаны Ильей Чёртом для релиза. Цифровая версия пластинок доступна с 11 февраля.

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Автор: Александр Февраль 14, 2017 08:45
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