Роман «Мастер и Маргарита» собираются экранизировать в Америке

Пока неизвестно, кто будет играть в фильме. Также держится в секрете имя режиссера.

В Америке собираются экранизировать легендарный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», пишет портал actualnews.org.

Пока держится в секрете имя режиссера. Неизвестно также, кто будет играть в фильме. Однако есть данные, что на проект будет потрачено около 50-100 миллионов долларов. Идея экранизировать русский роман возникла около десяти лет назад.

В течение всего этого времени продюсер получал права на экранизацию и подбор надежной команды. Кроме того, продюсер не отрицает, что часть съемок состоится на московской территории.

Сейчас сценаристы работают над сюжетной линией. Многие актеры из Голливуда уже выразили желание сняться в фильме.