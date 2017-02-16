Роман «Мастер и Маргарита» собираются экранизировать в Америке

Пока неизвестно, кто будет играть в фильме. Также держится в секрете имя режиссера.
В Америке собираются экранизировать легендарный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», пишет портал actualnews.org.
Пока держится в секрете имя режиссера. Неизвестно также, кто будет играть в фильме. Однако есть данные, что на проект будет потрачено около 50-100 миллионов долларов. Идея экранизировать русский роман возникла около десяти лет назад.
В течение всего этого времени продюсер получал права на экранизацию и подбор надежной команды. Кроме того, продюсер не отрицает, что часть съемок состоится на московской территории.
Сейчас сценаристы работают над сюжетной линией. Многие актеры из Голливуда уже выразили желание сняться в фильме.
Читайте также
- Министр Владимир Мединский выделит Алтайскому краю 43 миллиона на культуру 0 17.Янв
- Отзвучала «Волшебная свирель» 0 09.Апр
- Коллектив Cool & Jazzy покажет в Барнауле свое акапельное волшебство 0 09.Фев
- Фестиваль авторской песни «Сибирские кухни» 2 10.Апр
- В Алтайском крае принимают видеоработы на фестиваль любительского кино «Кинодебют» 0 17.Окт
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ольга
Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сеструЧитать статью
-
Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
-
Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
-
Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий