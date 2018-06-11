Роналду отведал русского каравая под песню «Подмосковные вечера»

mavit
Автор: mavit Июнь 11, 2018 11:45

Роналду отведал русского каравая под песню «Подмосковные вечера»

Роналду отведал русского каравая под песню «Подмосковные вечера»

Футболист Криштиану Роналду прибыл вместе со сборной Португалии в Кратово Московской области. Здесь чемпионы Европы-2006 будут базироваться во время чемпионата мира по футболу. После прибытия Роналду отведал традиционный русский каравай под музыку из песни «Подмосковные вечера».

К прибывшей сборной подошла девушка в русском наряде с кокошником и предложила отведать каравай с солью. Одним из первых кусочек отломил Роналду. Он посолил хлеб и попробовал его. Как проходила встреча сборной, можно увидеть в прямой трансляции «РИА Новости».

Сборная Португалии сыграет на чемпионате мира в группе В с командами Испании, Марокко и Ирана.    

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 11, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии