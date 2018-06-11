Роналду отведал русского каравая под песню «Подмосковные вечера»

Футболист Криштиану Роналду прибыл вместе со сборной Португалии в Кратово Московской области. Здесь чемпионы Европы-2006 будут базироваться во время чемпионата мира по футболу. После прибытия Роналду отведал традиционный русский каравай под музыку из песни «Подмосковные вечера».
К прибывшей сборной подошла девушка в русском наряде с кокошником и предложила отведать каравай с солью. Одним из первых кусочек отломил Роналду. Он посолил хлеб и попробовал его. Как проходила встреча сборной, можно увидеть в прямой трансляции «РИА Новости».
Сборная Португалии сыграет на чемпионате мира в группе В с командами Испании, Марокко и Ирана.
Читайте также
- Барнаулец Вадим Капустин прошел в четвертьфинал шоу «Голос» 0 19.Ноя
- В Алтайском крае начала работать «горячая линия» по вопросам паводка 0 28.Мар
- Празднуем вместе с Бийским олеумным заводом! 0 29.Июл
- «Платоновский бал» пройдет в Алтайском крае 17 февраля 0 26.Янв
- Алтайские СМИ законов о выборах не нарушили, но некоторые граждане это сделали 0 02.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Саша
Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дентЧитать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?Читать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?Читать статью
-
Ульяна
Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?Читать статью
-
Ульяна
Как часто можно делать данную процедуру?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий