Роналду отведал русского каравая под песню «Подмосковные вечера»

Футболист Криштиану Роналду прибыл вместе со сборной Португалии в Кратово Московской области. Здесь чемпионы Европы-2006 будут базироваться во время чемпионата мира по футболу. После прибытия Роналду отведал традиционный русский каравай под музыку из песни «Подмосковные вечера».

К прибывшей сборной подошла девушка в русском наряде с кокошником и предложила отведать каравай с солью. Одним из первых кусочек отломил Роналду. Он посолил хлеб и попробовал его. Как проходила встреча сборной, можно увидеть в прямой трансляции «РИА Новости».

Сборная Португалии сыграет на чемпионате мира в группе В с командами Испании, Марокко и Ирана.