Роскомнадзор потребовал удалить с сайтов новую серию «Игры престолов»

Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 03:45

Роскомнадзор потребовал удалить с сайтов новую серию «Игры престолов»

Роскомнадзор потребовал удалить с сайтов новую серию "Игры престолов"

Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих пиратские копии сериала

Роскомнадзор направил уведомления администрации более 120 сайтов с требованием удалить пиратские копии нового сезона американского сериала «Игра престолов». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих пиратские копии сериала с нарушением авторских прав. Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент. В случае неудаления сайты будут заблокированы операторами связи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Роскомнадзор поступило 10 определений Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер защиты исключительных прав сериала «Игра престолов».

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Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 03:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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