Роскомнадзор потребовал удалить с сайтов новую серию «Игры престолов»

Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих пиратские копии сериала
Роскомнадзор направил уведомления администрации более 120 сайтов с требованием удалить пиратские копии нового сезона американского сериала «Игра престолов». Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих пиратские копии сериала с нарушением авторских прав. Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент. В случае неудаления сайты будут заблокированы операторами связи», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Роскомнадзор поступило 10 определений Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер защиты исключительных прав сериала «Игра престолов».
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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