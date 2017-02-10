Российская рок-группа «Северный флот» презентует в Барнауле новые альбомы

Группа существует уже три года, но еще ни разу не выступала в краевой столице
Впервые за три года своего существования Барнаул посетит группа «Северный Флот», которая для жителей краевой столицы презентует сразу два своих альбома – «Все внутри» и «Мизантропия», ну и, конечно же, сыграет всеми любимые хиты команды «Король и Шут» и знаковые композиции нашумевшей зонг-оперы «TODD».
Концерт пройдет в клубе «Фараон» 19 марта, начало в 18:00. Подробности в группе мероприятия.
«Северный Флот» — российская рок-группа. Основана музыкантами группы «Король и Шут» в 2013 году после смерти Михаила Горшенёва. Выбором названия для группы послужила одноимённая песня «Короля и Шута» из альбома «Бунт на корабле», написанная Михаилом Горшенёвым.
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