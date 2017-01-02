Российские звезды отметили Новый год в кругу семьи. Обзор соцсетей

О том, что Новый год семейный праздник не забыли и знаменитости, которые отметили его в кругу семьи

Не все российские знаменитости отмечали Новый год на работе. Некоторые из них встретили этот праздник в кругу семьи. Так, певец Филипп Киркоров написал на своей странице в Instagram, что проведет этот праздник со своими родными.

«Ближайшие часы и дни я, как и вы, хочу провести со своей семьей — с теми, с кем и принято вспоминать уходящий и встречать наступающий год. Желаю и вам, чтобы эти волшебные мгновения вы встретили с самыми дорогими и близкими людьми»,- написал поп-король.

Известная телеведущая Юлия Меньшова также в Instagram написала, что отмечать семьей — это традиция, которую они не нарушают.

«Муж рядышком. На прошлой фотографии был за кадром, потому что он — то всех и фотографировал. Мы — все вместе! Всей большой семьёй. Всегда. В Новый год — уж точно! Чего и всем желаем!»,- написала она.

Также с мужем, детьми и друзьями Новый год встретила телеведущая Ксения Бородина. Она призналась, что любит 31 декабря смотреть фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Также Бородина рассказала, какие блюда будут у них на новогоднем столе.