Российских журналистов, работавших в Крыму, не пустят на «Евровидение»

Это правило будет действовать даже при наличии действительной аккредитации
Российские журналисты, работавшие в Крыму, не смогут попасть на Украину для освещения «Евровидения» даже при наличии действительной аккредитации. Об этом пишет «ТАСС».
По словам советника министра внутренних дел Украины, депутата Верховной рады Антона Геращенко, на территорию их страны не попадет ни один журналист, который до этого незаконно посещал полуостров.
Отметим, что накануне, во въезде в страну отказали фотокорреспонденту агентства «Россия сегодня» Рамилю Ситдикову. Основа для отказа — фотографии с Крыма.
Напомним, также на Украину отказались пускать и певицу Юлию Самойлову, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе в 2017 году.
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Светлана
ДаЧитать статью
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Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
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Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
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Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
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КЛИМ ЧУГУНКИН
ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМЧитать статью
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