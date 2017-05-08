Российских журналистов, работавших в Крыму, не пустят на «Евровидение»

Александр
Автор: Александр Май 8, 2017 02:45

Российских журналистов, работавших в Крыму, не пустят на «Евровидение»

Российских журналистов, работавших в Крыму, не пустят на "Евровидение"

Это правило будет действовать даже при наличии действительной аккредитации

Российские журналисты, работавшие в Крыму, не смогут попасть на Украину для освещения «Евровидения» даже при наличии действительной аккредитации. Об этом пишет «ТАСС».

По словам советника министра внутренних дел Украины, депутата Верховной рады Антона Геращенко, на территорию их страны не попадет ни один журналист, который до этого незаконно посещал полуостров.

Отметим, что накануне, во въезде в страну отказали фотокорреспонденту агентства «Россия сегодня» Рамилю Ситдикову. Основа для отказа — фотографии с Крыма.

Напомним, также на Украину отказались пускать и певицу Юлию Самойлову, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе в 2017 году. 

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Автор: Александр Май 8, 2017 02:45
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