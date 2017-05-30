Российский фильм на Каннском фестивале наградили премией ФИПРЕССИ

Александр
Автор: Александр Май 30, 2017 19:46

Российский фильм на Каннском фестивале наградили премией ФИПРЕССИ

Российский фильм на Каннском фестивале наградили премией ФИПРЕССИ

Фильм был представлен в программе «Особый взгляд»

Фильм «Теснота», который снял российский режиссер Кантемир Балагов, на 70-м Каннском кинофестивале удостоен премии Международная федерация кинопрессы (ФИПРЕССИ). Фильм был представлен в программе «Особый взгляд». Она является вторым по значимости конкурсом фестиваля. 

Как пишет «Интерфакс», на вручении премии молодой режиссер поблагодарил зрителей и критиков: «Спасибо, что позволили этой истории дотронуться до вас, что не отвернулись от этого. Очень надеюсь, что эта награда повлияет на создание кинематографа на Северном Кавказе».

Сюжет фильма разворачивается в 1998 году в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Главные герои — еврейская семья, у которой бандиты похитили младшего сына и его невесту.

По сообщению «Российской газеты», лучшим фильмом этого конкурса Международное жюри под председательством американской актрисы Умы Турман назвало картину из Ирана «Человек с принципами» режиссера Мохаммада Расулова.

Победители основного конкурса Каннского кинофестиваля станут известны вечером в воскресенье, 28 мая.

Напомним, еще один российский фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева зрители  фестиваля встретили долгими аплодисментами.

ФИПРЕССИ́ — Международная Федерация кинопрессы. Основана в июне 1930 года в Париже, Генеральная ассамблея ФИПРЕССИ находится в Италии. Свои призы организация вручает на 80 кинофестивалях мира. ФИПРЕССИ часто вручает специальные призы на международных кинофестивалях.

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Автор: Александр Май 30, 2017 19:46
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