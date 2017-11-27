Российское посольство осудило молдавских вандалов за обращение с Пушкиным

mavit
Автор: mavit Ноябрь 27, 2017 11:46

Российское посольство осудило молдавских вандалов за обращение с Пушкиным

Российское посольство осудило молдавских вандалов за обращение с Пушкиным

Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину осквернили 22 ноября в молдавском городе Фалешты. Вандалы «отрубили» ему голову. Посольство России в Молдавии уже выступило с заявлением, что осуждает этот акт вандализма, потому что памятник символизировал, в том числе, и многовековые культурные связи российского и молдавского народов, пишет «Парламентская газета».

В сообщении посольства открыто говорится, что: «Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах?».

В Молдавии с разной периодичностью страдают скульптуры советского периода. Так, в том же городе Фалешты осквернили мемориальный памятный комплекс двум ветеранам войны, а еще с центральной улицы похитили памятник Ленину. Позже глава местного райсовета Ираида Бынзарь сказала, что гранитный памятник Ленину и так давно планировали демонтировать и перенести в другое место.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 27, 2017 11:46
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