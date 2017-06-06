Россия и Армения победили в конкурсе «Детская новая волна»

Александр
Автор: Александр Июнь 6, 2017 19:45

Россия и Армения победили в конкурсе «Детская новая волна»

Россия и Армения победили в конкурсе "Детская новая волна"

Еще одна юная россиянка заняла третье место

Юные артисты из России и Армении поделили первое место в детском международном музыкальном конкурсе «Детская новая волна». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Финал конкурса проходил в детском лагере «Артек» с 31 мая по 1 июня. В нем участвовали 13 исполнителей из 11 стран.

Первое место заняли 13-летние Арина Петрова из России и Анаит Адамян из Армении. Обе получили одинаковое количество баллов. На втором месте 10-летняя Тали Купер из Израиля, на третьем – 10-летний Евгений Бойцов из России.

В финале конкурса в поддержку юных исполнителей выступали Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Стас Пьеха, Дима Билан, Юлианна Караулова, группа «Руки Вверх», Алексей Воробьев и другие.

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Автор: Александр Июнь 6, 2017 19:45
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