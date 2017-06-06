Россия и Армения победили в конкурсе «Детская новая волна»

Еще одна юная россиянка заняла третье место
Юные артисты из России и Армении поделили первое место в детском международном музыкальном конкурсе «Детская новая волна». Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Финал конкурса проходил в детском лагере «Артек» с 31 мая по 1 июня. В нем участвовали 13 исполнителей из 11 стран.
Первое место заняли 13-летние Арина Петрова из России и Анаит Адамян из Армении. Обе получили одинаковое количество баллов. На втором месте 10-летняя Тали Купер из Израиля, на третьем – 10-летний Евгений Бойцов из России.
В финале конкурса в поддержку юных исполнителей выступали Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Стас Пьеха, Дима Билан, Юлианна Караулова, группа «Руки Вверх», Алексей Воробьев и другие.
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Вася
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Вася Камушкин
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Максим Алейников
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Артур
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Дмитрий
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