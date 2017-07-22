Россия молится за Честера: фанаты LP запустили в соцсетях новый хештег

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 03:47

Россия молится за Честера: фанаты LP запустили в соцсетях новый хештег

Россия молится за Честера: фанаты LP запустили в соцсетях новый хештег

Российские почитатели погибшего музыканта шокированы его смертью

Фанаты творчества группы Linkin Park запустили в социальных сетях хештег в память о фронтмене американского коллектива Честере Беннингтоне, который был найден мертвым 20 июля.

Почитатели его творчества с пометкой #RussiaPrayForChester (Россия молится за Честера) делятся своими впечатлениями от новости о смерти музыканта, который, судя по всему, свел счеты с жизнью.

«Спасибо за мое детство. Спасибо за все эти годы. Песни Linkin Park — это то, что я буду нести с собой всю жизнь»; «Не важно, как давно ты узнал о LP. Просто помни, что был такой человек, как Честер. Просто помни, что он помог миллионам»; «Помните, все говорили, что когда-то мы будем слушать любимые голоса уже мертвых людей? Кажется, это уже происходит…»; «Моя первая рок-группа. Моя первая любовь до гроба. Моя первая и самая глубокая потеря. Покойся с миром, легенда»; «Теперь его песни обрели новый смысл. Слушаю «In the End» и понимаю, о чем песня на самом деле…» — такие комментарии оставляют под хештегом поклонники группы.

Напомним, Честер Беннингтон являлся одним из основателей и вокалистом Linkin Park. Также он был участником групп Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.

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Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 03:47
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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