«Россия – Саудовская Аравия 5:0»: солист группы «Чайф» перепел свою песню

mavit
Автор: mavit Июнь 15, 2018 23:45

«Россия – Саудовская Аравия 5:0»: солист группы «Чайф» перепел свою песню

«Россия – Саудовская Аравия 5:0»: солист группы «Чайф» перепел свою песню

Бессменный лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин после победы российской сборной в матче ЧМ по футболу над Саудовской Аравией спел новый вариант своей песни «Аргентина — Ямайка 5:0».

«Уходит боль, уходит боль. Россия – Саудовская Аравия — пять-ноль», – пропел Шахрин и выложил видео на своей страничке в Instagram.

По его словам, за всей игрой он следил по телевизору и буквально в экран просил: «Ну, пятую давайте, пятую».

Публикация от ЧАЙФ (@chaif_band) 14 Июн 2018 в 10:19 PDT

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 15, 2018 23:45
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  • Иван

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