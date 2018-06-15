«Россия – Саудовская Аравия 5:0»: солист группы «Чайф» перепел свою песню

Бессменный лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин после победы российской сборной в матче ЧМ по футболу над Саудовской Аравией спел новый вариант своей песни «Аргентина — Ямайка 5:0».

«Уходит боль, уходит боль. Россия – Саудовская Аравия — пять-ноль», – пропел Шахрин и выложил видео на своей страничке в Instagram.

По его словам, за всей игрой он следил по телевизору и буквально в экран просил: «Ну, пятую давайте, пятую».

Публикация от ЧАЙФ (@chaif_band) 14 Июн 2018 в 10:19 PDT