Россияне будущей весной смогут увидеть новые серии «Спасателей Малибу»

В сети уже можно посмотреть трейлер к новым сериям

Российские зрители уже в мае смогут увидеть продолжение культового сериала «Спасатели Малибу». В сети уже появился трейлер к новым сериям, пишет Svopi.ru.

В новых сериях герои сериала, как и прежде, будут спасать отдыхающих, а также бороться с бизнесменами из нефтяной фирмы, желающими выкупить пляж.

Роли в культовом сериале исполнили: знаменитый культурист Дуэйн «Скала» Джонсон и Зак Эфрон. Их коллегами-девушками выступят Келли Рорбах и Александра Даддарио.

«Спасатели Малибу»- американский телесериал о спасателях, которые патрулируют пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Сериал выходил в эфир с 1989 по 1999 годы (и в 1999—2001 годах как Baywatch Hawaii). В Книге рекордов Гиннеса, «Спасатели Малибу» упоминаются как самое просматриваемое телевизионное шоу за всё время, с более чем 1,1 млрд зрителей.