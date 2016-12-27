Россияне назвали актерами года Данилу Козловского и Сергея Безрукова

Опрос проводил ВЦИОМ

Рейтинг актеров 2016 года в России, подготовленный ВЦИОМ, возглавили Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков. Об этом сообщается на сайте центра.

Так, Козловского и Безрукова актерами года назвали 5% россиян. На втором месте сразу пять актеров: Владимир Машков, Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Евгений Миронов, Дмитрий Нагиев.

Кстати, лидером рейтинга спортсменов стала Елена Исинбаева (8%), музыкантом года — Филипп Киркоров (7%), а писателем года — Дарья Донцова (3%).

Самыми популярными передачами на ТВ стали ток-шоу «Пусть говорят» (11%), «Голос» (8%), «Новости» Первого канала (6%). Лучшим сериалом стал «Мажор» (8%), а фильмом — «28 панфиловцев» (5%).

Как видим, у россиян нет явных фаворитов: во всех перечисленных рейтингах никто и ничто не набрало более 10%.