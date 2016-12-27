Россияне назвали актерами года Данилу Козловского и Сергея Безрукова

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 01:45

Россияне назвали актерами года Данилу Козловского и Сергея Безрукова

Россияне назвали актерами года Данилу Козловского и Сергея Безрукова

Опрос проводил ВЦИОМ

Рейтинг актеров 2016 года в России, подготовленный ВЦИОМ, возглавили Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков. Об этом сообщается на сайте центра.

Так, Козловского и Безрукова актерами года назвали 5% россиян. На втором месте сразу пять актеров: Владимир Машков, Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Евгений Миронов, Дмитрий Нагиев.

Кстати, лидером рейтинга спортсменов стала Елена Исинбаева (8%), музыкантом года — Филипп Киркоров (7%), а писателем года — Дарья Донцова (3%).

Самыми популярными передачами на ТВ стали ток-шоу «Пусть говорят» (11%), «Голос» (8%), «Новости» Первого канала (6%). Лучшим сериалом стал «Мажор» (8%), а фильмом — «28 панфиловцев» (5%).

Как видим, у россиян нет явных фаворитов: во всех перечисленных рейтингах никто и ничто не набрало более 10%.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 01:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии