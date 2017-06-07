Россияне предпочитают читать Пушкина, Толстого и Лермонтова

Также в число «любимчиков» вошли Федор Достоевский, Сергей Есенин и Антон Чехов
Произведения Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Лермонтова россияне любят читать больше остальных. Такие данные получили сотрудники ВЦИОМ после опроса.
На первом месте по популярности Александр Пушкин. Его назвали 42% граждан России и 38% русскоязычных иностранцев. Второе место занимает Лев Толстой. За него проголосовали 27% россиян и 35% русскоязычных иностранцев. На третьем месте Михаил Лермонтов. Тут голоса разделились так: 20 и 18%.
В число «любимчиков» также попали Федор Достоевский, Сергей Есенин и Антон Чехов.
Отметим, что всем респондентам был задан открытый вопрос, который не предполагал вариантов ответа.
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Нина Гаврилина
Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…Читать статью
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Вася
"тёмные личности" были, есть и будутЧитать статью
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Вася Камушкин
одни бандиты других к власти не пускают))Читать статью
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Максим Алейников
один крииминалитет не пускает другого))Читать статью
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Артур
Отличные заборы!Читать статью
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