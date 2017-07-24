Россияне раскритиковали свежие отечественные фильмы

Низкие оценки в том числе получили картины «Викинг» и «Защитники»

Интернет-сервис Кино Mail.ru составил пользовательский рейтинг вышедших в прокат с начала 2017 года лент. Фильмы разместились в списке в соответствии с оценками, которые им ставили пользователи портала, пишут «Известия».

Уточняется, что было составлено два рейтинга — по версии мужчин и женщин. Оба списка имеют ряд различий, однако в обоих фигурируют отечественные блокбастеры «Викинг» (женщины оценили его на 5,8 балла из 10, а мужчины — 4,6) и «Защитники» (6,4 от женщин и 4,6 от мужчин).

В антирейтинге представителей сильного пола лидирует мелодрама «На пятьдесят оттенков темнее», являющаяся сиквелом фильма «Пятьдесят оттенков серого», снятого по одноименному любовному роману. Мужчины поставили этой картине 4,5 балла из 10. В женский рейтинг худших премьер года картина не попала, так как зрительницам она нравится.

Также киноманов обоих полов разочаровал боевик «Три икса. Мировое господство» с Вином Дизелем в главной роли. Россиянки поставили ему 7,4 балла, россияне — 6,3 балла.

В сообщении говорится, что еще в женском списке фигурирует фильм ужасов «Невеста», снятый Святославом Подгаевским (7,4 балла), а в мужском — фантастическая лента «Притяжение» Федора Бондарчука (5,7 балла).

В антирейтинге сериалов у мужчин первое место заняла «Анна Каренина», а у женщин — «Сколько стоит счастье». Также зрители обоих полов раскритиковали «Гражданский брак», «Филфак», «Куба» и «Один против всех».