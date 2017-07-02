Россию не будут штрафовать за отказ участвовать в «Евровидении» в Киеве

РФ лишь сделали выговор за отказ участвовать во встрече глав делегаций

Европейский вещательный союз решил не штрафовать Россию за отказ участвовать в фестивале «Евровидение-2017», который состоялся в Киеве, и транслировать конкурс. Российского конкурсанта ожидают в 2018 году в Португалии, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу организации.

Подчеркивается, что «Первому каналу» не грозят никакие санкции, а выговор сделан из-за «отказа участвовать в обязательной встрече глав делегаций, которая прошла в Киеве в марте 2017 года, а не за отказ транслировать конкурс». Представитель союза отметил, что такое нарушение правил Москвой было продиктовано ситуацией, в которой артисту из РФ не разрешили участвовать в конкурсе на Украине.

В вещательном союзе подчеркнули, что ЕВС хочет подчеркнуть приверженность ценностям конкурса, являющегося неполитическим мероприятием, и заявить, что в нем имеют право участвовать все, кто хочет. «Руководящая группа надеется, что представители России и Украины соберутся на следующем этапе в Португалии в 2018 году», — цитирует «РГ» сообщение.

При этом на национальную общественную телерадиокомпанию Украины наложат «крупный штраф» за запрет на участие конкурсантки от РФ Юлии Самойловой в песенном конкурсе. Размер штрафа может составить до 200 тысяч евро.

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила россиянке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.