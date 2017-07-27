РПЦ: церковь не должна заниматься оценкой фильма «Матильда»

Пресс-секретарь патриарха Кирилла заявил, что картина принадлежит культурной сфере

Русская православная церковь не должна давать оценку фильму «Матильда», который на протяжении нескольких месяцев является предметом околорелигиозного скандала — такое мнение выразил руководитель пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков.

«Важно, чтобы оценка этого фильма [«Матильда»], как и любого другого произведения культуры, не исходила из церкви, с амвона. Чего нужно категорически избегать, чтобы священник, стоя на амвоне на проповеди, говорил, что вот это произведение хорошее, вот эта картина плохая, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите жечь кинотеатры», — заявил священник в интервью RT.

Подобные действия, по его словам, являются невозможными. Александр Волков подчеркнул, что данная картина принадлежит культурной сфере, которую церковь не должна втягивать в собственное поле деятельности.

По мнению священнослужителя, РПЦ не может из своего сакрального и священного пространства оценивать явления культуры.

В этом контексте для максимальной оценки «Матильды» Александр Волков призвал дождаться выхода фильма на экраны.

Напомним, что лента «Матильда» снята режиссером Алексеем Учителем. Кино рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской с цесаревичем Николаем. Депутат Госдумы Наталья Поклонская уверена, что данный фильм оскорбляет память последнего русского царя и чувства верующих.

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