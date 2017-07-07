«Руки вверх» и Кузьмин выступят перед жителями Заринска на День города

Концерт состоится 15 июля и закончится фейерверком

Группа «Руки вверх», Владимир Кузьмин и ансамбль «Лейся песня» выступят в перед жителями Заринска на День города.

Шоу состоится 15 июля. По традиции Заринск празднует день города вместе с Днем металлурга.

Концерт организует предприятие «Алтай-Кокс». «Вечером праздничного дня завод дарит горожанам и гостям города грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады: группы «Лейся песня», Владимира Кузьмина и группы «РУКИ ВВЕРХ»! Праздник завершится фейерверком», — говорится в официальном сообщении компании.

Напомним, что в прошлом году на День города в Заринске выступали Дима Билан и Игорь Саруханов. На этом концерте был полный аншлаг.

Материалы по теме