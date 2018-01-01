С Новым годом. Чем лечат головную боль 1 января?

Вопрос, конечно, актуальный во все времена. Многие люди любят хорошенько отметить Новый год. Причем делают это как будто в последний раз. Такие весельчаки часто с утра не могут справиться с плохим самочувствием. Советы «Алтайской правды» помогут мужественно справиться с недомоганием 1 января. Итак, есть несколько хороших способов.

Нельзя

Перед этим все-таки отметим, почему вы столкнулись с этой проблемой. Вероятно, смешали алкоголь. Сразу принимать таблетки не рекомендуется, снять интоксикацию этим не удастся.

А еще многие по старинке пытаются так сказать, снова расширить сосуды и для облегчения состояния пьют слабоалкогольные напитки, которые остались на праздничном столе. Увы, это тоже лишь иллюзия.

Не в коем случае не мешайте медицинские препараты. Например, активированный уголь с таблетками от головной боли. Этот ядерный коктейль может усугубить ваше состояние. Он не сочетается с алкоголем, который еще остался в вашем организме.

Простые методы

Итак, теперь стоит поговорить и про то, чем лечат головную боль 1 января. Первым делом выпейте огромное количество воды, нужно отчистить организм. Возможно, это придется делать через силу, зато через некоторое время утихнет головная боль.

Желательно пить минеральную воду. Апельсиновый или грейпфрутовый сок – тоже актуален, это самый верный способ 1 января. В этих чудодейственных напитках есть те витамины, которые быстро вас поставят на ноги.