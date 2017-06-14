Сабантуй отпразднуют в Барнауле борьбой батыров и бегом с ведрами

Александр
Автор: Александр Июнь 14, 2017 17:46

Сабантуй отпразднуют в Барнауле борьбой батыров и бегом с ведрами

Сабантуй отпразднуют в Барнауле борьбой батыров и бегом с ведрами

Традиционный татаро-башкирский праздник состоится 1 июля в парке Центрального района

Традиционный татаро-башкирский праздник Сабантуй состоится в Барнауле 1 июля. Главной площадкой торжества станет парк Центрального района, сообщили в региональном управлении спорта и молодежной политики.

В краевой столице Сабантуй празднуют с 1994 года, а в этот раз он будет посвящен 80-летию Алтайского края, Году экологии в России, а также 25-летию возрождения татарской культуры в нашем регионе.

Программа праздника обещает быть насыщенной и включает в себя соревнования по подъему тяжестей, состязания в беге с ложкой и яйцом во рту, беге с ведрами в коромысле, беге в мешках.

Кроме того, состоятся бои мешками, перетягивание каната, а кульминационным моментом станет борьба батыров (богатырей) – корэш.

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Александр
Автор: Александр Июнь 14, 2017 17:46
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