Сабантуй устроят на «Бирюзовой Катуни» 17 июня

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В Алтайском крае на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» 17 июня состоится татарский национальный праздник Сабантуй. Гости познакомятся с богатой и уникальной культурой татарского народа.

На 11:00 запланировано торжественное открытие праздника. На нем с приветственным словом выступит глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

На Сабантуй приедут мастера искусств Татарстана, выступят алтайские фольклорные коллективы, сообщает «Алтайтурцентр».

На празднике будет много конкурсов и соревнований, в которых смогут участвовать все, кто пожелает. Организаторы обещают устроить национальную борьбу на поясах – куреш, бой с мешками на бревне, конные скачки, поднятие гирь, лазание за призом по высокому и скользкому столбу, забеги в мешках или с полными ведрами воды на коромыслах, битье горшков с завязанными глазами.

Гурманы смогут продегустировать блюда татарской кухни: очпочмаки, перемячи, беляши, кыстыбый, чак-чак. На территории будут продавать изделия ручной работы, например, разные сувениры, картины, также можно будет приобрести национальную одежду и обувь.